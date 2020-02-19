В 2021 году SpaceX отправит на орбиту космических туристов

Американские компании SpaceX и Space Adventures заключили договор о полётах космических туристов. Первые туристы могут быть доставлены на орбиту уже в начале следующего года.

"Это историческое событие даст возможность отправиться в космическое путешествие тем, кто давно об этом мечтал", — сообщили в SpaceX.

Продолжительность полета будет составлять до 5 суток. На одном корабле Crew Dragon можно будет разместить не более 4 человек.

Стоит отметить, что посещение МКС не планируется.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Virgin Galactic растет число желающих отправиться в тур на суборбиту.