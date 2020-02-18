В Японии изобрели робота, который чувствует боль. О том, как обстоят дела с роботизацией в России, в интервью "Правде.Ру" рассказал председатель центрального совета всероссийского общества "Изобретателей и рационализаторов" Ищенко Антон.

"Технический прогресс не остановить. Конечно, по всему миру ведутся работы с созданием роботизированных комплексов. Мы видим, что промышленное производство уже достаточно серьезно продвинулось в этом направлении.

Наверное, это в большей степени относится к Южной Корее и к Японии, которые сегодня, наверное, можно признать, являются основными драйверами процесса роботизации. Потому что именно здесь создаются крупнейшие роботизированные комплексы, которые позволяют заменить человека на производстве.

И такая перспектива в ближайшие 5-10-15 лет, наверное, уже охватит всех крупнейших производителей и вытеснит тех, кто просто не смог вписаться в эту систему, связанную с цифровой революцией.

Мы говорим о том, что, конечно, роботизация — это следствие цифровизации нашего общества. Здесь, по-моему, уже у всех однозначно сложилось представление, что эта революция уже неизбежна.

Как обстоят дела в России?

То, что касается России, к сожалению, пока мы отстаем от наших зарубежных коллег. В России всего лишь несколько компаний, которые занимаются такими промышленными роботами и которые могут конкурировать. Пока это все фактически в формате стартапа. Но у нас нет поставленных на промышленную основу решений, которые позволили бы облечь в оболочку промышленного робота те прекрасные решения наших IT- специалистов и наших специалистов из научных институтов. Мы не успеваем выводить на рынок наши научные решения. В этом основная проблема.﻿

У нас инфраструктура очень не гибкая, не мобильная. Также в России нет финансовых инструментов, которые помогали бы таким начинающим стартапам в кратчайшие сроки находить своих промышленных партнеров и заказчиков. Это связано и с экономическими вопросами.

Это же достаточно формализованная такая сфера, где мы можем замерить и восприимчивость экономики к инновациям", — заключил эксперт.

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