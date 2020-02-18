Врач-психотерапевт Елена Малахова заявила о том, что во всем мире наблюдается эпидемия нарциссизма. О том, с чем может быть связано данное явление, в интервью "Правде.Ру" рассказала практикующий психолог Леонова Алена.

"В целом, безусловно, в нашем обществе есть какое-то количество нарциссов. Но говорить об эпидемии я бы не стала. Но то, что люди действительно такие встречаются, всем, наверное, совершенно точно известно.

Сложно построить отношения с человеком, который к ним не готов. Так как у нарцисса роман с собой, то, конечно, полноценные партнерские отношения с ним выстроить практически невозможно.

Данное явление, скорее всего, связано с тем, что люди стали больше обращать внимания на соблюдение личных границ. Люди просто вообще узнали о том, что существуют какие-то такие нарциссы. Раньше эти люди существовали тоже, но на них никто внимания не обращал, поскольку это было в порядке вещей, никто не называл их таким словом, потому что слова такого не знали.

Поэтому я думаю, что это связано с большим информированием", — сообщила эксперт.