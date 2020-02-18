Создано приложение, которое предупредит фермеров о приближении саранчи

В Великобритании разработали мобильное приложение Maestro, которое поможет фермерам отслеживать перемещение саранчи.

Фермеры, у которых будут смартфоны с данным приложением, помогут авторам разработки составить карту, которая позволит отслеживать перемещение саранчи.

Фермеры будут фотографировать подозрительных насекомых и отправлять фото в специальный центр при ООН. Если специалисты центра подтвердят, что это саранча, информация об этом появится на карте, а на место будут отправлены сотрудники для проведения обработки пестицидами.

"Приложение поможет фермерам сократить использование пестицидов", — считают разработчики.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из саранчи сделали киборгов для американской армии.