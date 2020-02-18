Стало известно, как долго нужно гладить кота, чтобы снять стресс

Известно, что кошка помогают снимать стресс, если ее взять на руки или просто погладить.

Ученые провели эксперимент. Добровольцы, принимавшие в нем участие, были поделены на четыре группы. Участники первой группы просто гладили кошек, участники второй группы наблюдали за этим процессом, участникам третьей — показывали картинки с кошками, а четвертая группа участников была контрольной — они просто сидели в комнате, где не было кошек.

В результате выяснилось, что у людей, которые гладили кошек и слушали их мурчание, снижался уровень кортизола в крови. Кроме того, эффект проявляется даже тогда, когда человек просто наблюдал за тем, как кошку гладит кто-то другой.

Сколько времени нужно гладить кота, чтобы снять стресс?

Ученым удалось выяснить, что для того, чтобы снизить уровень стресса, достаточно гладить кошку в течение 15-20 минут. Кошкам обычно достаточно этого времени, чтобы как следует помурчать.

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