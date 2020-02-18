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Источник Правда.Ру

Стало известно, как долго нужно гладить кота, чтобы снять стресс

Наука

Известно, что кошка помогают снимать стресс, если ее взять на руки или просто погладить.

Ученые провели эксперимент. Добровольцы, принимавшие в нем участие, были поделены на четыре группы. Участники первой группы просто гладили кошек, участники второй группы наблюдали за этим процессом, участникам третьей — показывали картинки с кошками, а четвертая группа участников была контрольной — они просто сидели в комнате, где не было кошек.

В результате выяснилось, что у людей, которые гладили кошек и слушали их мурчание, снижался уровень кортизола в крови. Кроме того, эффект проявляется даже тогда, когда человек просто наблюдал за тем, как кошку гладит кто-то другой.

Сколько времени нужно гладить кота, чтобы снять стресс?

Ученым удалось выяснить, что для того, чтобы снизить уровень стресса, достаточно гладить кошку в течение 15-20 минут. Кошкам обычно достаточно этого времени, чтобы как следует помурчать.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему у вас дома должен жить кот.

Темы кошка стресс ученые эксперименты
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