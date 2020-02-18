Разгадана тайна следов динозавра на потолке пещеры

Палеонтолог Энтони Ромилиоиз Квинслендского университета смог разгадать тайну следов динозавра на потолке австралийской пещеры в городке Маунт-Морган.

"60 лет назад на потолке одной из пещер обнаружили следы, которые якобы принадлежали динозавру, двигавшемуся на четырех лапах. Но на самом деле эти следы оставил теропод, который был представителем двуногих рептилий", — сообщил ученый.

Что касается странного расположения следов, то это вполне нормальная для палеонтологов картина, так как следы динозавров часто находят на потолках пещер. Конечно, это не означает, что в древности существовали ящеры, бегающие по потолкам. Просто слой песка, на котором были оставлены следы, был вымыт водой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что палеонтологи обнаружили окаменелости "утконосых" динозавров в Монголии.