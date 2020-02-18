Исследование: зевота собак не говорит об эмпатии к человеку

Ученые из Новой Зеландии опровергли миф о связи между "заразной" зевотой собак и эмпатией к человеку. Исследователи выяснили, что собаки могут зевать как в ответ на действия своего хозяина, так и в ответ на зевание незнакомого человека.

"Заразная" зевота у животных не связана с их отношением к человеку

Специалисты применили байесовский анализ к данным, полученным в результате проведенных ранее исследований. Также ученые провели эксперимент, в ходе которого они должны были смотреть на зевающего исследователя.

Перед тем, как попытаться "заразить" собаку зевотой, человек играл с животным и кормил. В эксперименте принимали участие и другие люди. В результате ученые доказали, что собаки могут копировать зевоту не только своего хозяина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что собаки могут спасти хозяев от рака.