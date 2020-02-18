Ученые из Новой Зеландии опровергли миф о связи между "заразной" зевотой собак и эмпатией к человеку. Исследователи выяснили, что собаки могут зевать как в ответ на действия своего хозяина, так и в ответ на зевание незнакомого человека.
Специалисты применили байесовский анализ к данным, полученным в результате проведенных ранее исследований. Также ученые провели эксперимент, в ходе которого они должны были смотреть на зевающего исследователя.
Перед тем, как попытаться "заразить" собаку зевотой, человек играл с животным и кормил. В эксперименте принимали участие и другие люди. В результате ученые доказали, что собаки могут копировать зевоту не только своего хозяина.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что собаки могут спасти хозяев от рака.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.