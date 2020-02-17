В Японии изобрели робота, который чувствует боль

Минору Асада из Университета Осаки представил на ежегодном съезде Американской ассоциации содействия развитию науки уникальную технологию, которая позволит сделать роботов более человечными.

Он изобрел сенсорные датчики, благодаря которым роботы могут ощущать прикосновения и даже болезненные удары.

Демонстрационная версия робота может не только ощущать прикосновения, но и соответствующим образом реагировать на них. Робот может показывать человеческие эмоции.

По замыслу ученого, новые роботы смогут ухаживать за больными людьми и присматривать за постояльцами домов престарелых.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что роботы будут угадывать человеческие желания.