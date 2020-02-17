Поиск ответов в интернете может привести к "когнитивной разгрузке"

Известно, что сегодня в интернете можно найти ответ на любой вопрос за несколько секунд. По мнению ученых, это не только помогает человеку, но и создает ряд угроз для него.

Поиск ответов в интернете может привести к "когнитивной разгрузке"

"Когнитивная разгрузка" — это состояние, когда мозг человека перестает искать способы преодоления сложных ситуаций самостоятельно и начинает полагаться исключительно на чужой опыт.

Ученые советуют соблюдать баланс. Так, не стоит искать в интернете ответы на простые вопросы, лучше сначала подумать самостоятельно. Потом уже можно поискать ответ в интернете и сравнить со своим решением. Это позволит мозгу не атрофироваться из-за отсутствия интеллектуальной нагрузки.