Саранчу превратят в киборгов для американской армии

Ученые из США придумали, как превратить саранчу в киборгов, которые могут находить взрывчатку и другие опасные вещества на службе у военных.

Химические анализаторы, которые могут обнаружить взрывчатые вещества, представляют собой сложные и дорогостоящие приборы. Саранча же почти ничего не стоит, но находит опасные вещества лучше, чем электроника.

Поэтому ученые решили превратить саранчу в киборгов, которые смогут помогать военным.

На создание этих биороботов в 2016 году было выделено $750 миллионов.