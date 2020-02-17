Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам с базами данных россиян

Сегодня, 17 февраля, Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам phreaker. pro и dublikat. eu.

Из сообщения на сайте ведомства следует, что с этих ресурсов шла утечка персональных данных россиян.

Как отмечает надзорное ведомство, на упомянутых форумах не было доказательств, которые подтверждали бы наличие согласия либо иных законных оснований на обработку анкет.

"Незаконное размещение в Интернете персональных данных россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества. Поскольку на phreaker. pro и dublikat. eu нет доказательств, что пользователи давали свое согласие на использование их персональных данных, эти ресурсы признаны нарушающими законодательство РФ", — мотивирует блокировку Роскомнадзор.

И предупреждает, что если пользователям начинают поступать спам-письма от маркетинговых компаний, это повод для обращения в ФАС и Роскомнадзор.