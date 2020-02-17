В России появится секретный голографический фотоаппарат для разведчиков

Российские специалисты разрабатывают секретный фотоаппарат, предназначенный для разведчиков. Прибор будет работать на основе специального голографического модуля. Благодаря новой технологии снимки, сделанные камерой, будут надежно защищены от посторонних глаз.

В настоящее время у сотрудников спецслужб имеются миниатюрные камеры, с помощью которых можно фотографировать в скрытом режиме. Такие фотоаппараты могут шифровать изображения, записываемые на карту памяти. Но если вдруг карточка со снимками окажется у профессионала, он быстро расшифрует снимки. Голографическая камера, над созданием которой работают российские специалисты, такого шанса не предоставит.

"Ключом к расшифровке изображения является структура голограммы, через которую проходил свет при формировании изображения. Данная технология защитит снимки, сделанные разведчиками, в несколько раз надежнее, чем обычные технологии шифрования", — сообщили авторы разработки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Калифорнии создали сверхбыструю камеру для записи невидимых процессов.