Российские специалисты разрабатывают секретный фотоаппарат, предназначенный для разведчиков. Прибор будет работать на основе специального голографического модуля. Благодаря новой технологии снимки, сделанные камерой, будут надежно защищены от посторонних глаз.
В настоящее время у сотрудников спецслужб имеются миниатюрные камеры, с помощью которых можно фотографировать в скрытом режиме. Такие фотоаппараты могут шифровать изображения, записываемые на карту памяти. Но если вдруг карточка со снимками окажется у профессионала, он быстро расшифрует снимки. Голографическая камера, над созданием которой работают российские специалисты, такого шанса не предоставит.
"Ключом к расшифровке изображения является структура голограммы, через которую проходил свет при формировании изображения. Данная технология защитит снимки, сделанные разведчиками, в несколько раз надежнее, чем обычные технологии шифрования", — сообщили авторы разработки.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Калифорнии создали сверхбыструю камеру для записи невидимых процессов.
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