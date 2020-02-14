Биологи обнаружили в Индии крупнейшую в мире пещерную рыбу

Британские биологи обнаружили в одной из затопленных пещер Индии самую крупную в мире пещерную рыбу. Она обитает в подземной реке на территории штата Мегхалая.

В переводе с санскрита "Мегхалая" означает "обитель облаков". Этот штат является одним из самых дождливых регионов мира.

Рыба-рекордсмен, длина которой 40 сантиметров, была обнаружена в пещере Ум Ладо. В этой пещере, в 150 метрах от поверхности, обитает множество рыб, некоторые из которых до сих пор эволюционируют.

ранее "Правда.Ру" писала о том, что необыкновенное шоу устроила в Калифорнии огромная акула.