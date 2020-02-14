Британские биологи обнаружили в одной из затопленных пещер Индии самую крупную в мире пещерную рыбу. Она обитает в подземной реке на территории штата Мегхалая.
В переводе с санскрита "Мегхалая" означает "обитель облаков". Этот штат является одним из самых дождливых регионов мира.
Рыба-рекордсмен, длина которой 40 сантиметров, была обнаружена в пещере Ум Ладо. В этой пещере, в 150 метрах от поверхности, обитает множество рыб, некоторые из которых до сих пор эволюционируют.
ранее "Правда.Ру" писала о том, что необыкновенное шоу устроила в Калифорнии огромная акула.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.