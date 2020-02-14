Люди стали выбрасывать в 2,5 раза больше пищевых продуктов

Исследователи из Нидерландов пришли к выводу, что люди впустую расходуют намного больше пищевых продуктов, чем считалось ранее.

15 лет назад Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила, что люди не съедают примерно треть пищевых продуктов, поэтому вынуждены выбрасывать огромное количество еды.

"Когда расходы на питание достигают определенного уровня (примерно $6,7 на человека в день), то объем пищевых отходов быстро увеличивается. Эта скорость несколько снижается по мере роста благосостояния. В настоящее время люди выбрасывают в 2,5 раза больше продуктов питания, чем считалось ранее", — говорят нидерландские исследователи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что потребителей вынудят переваривать стухшую еду.