Биологи из США провели исследование и выяснили, что к 2070 году одна треть живых организмов на Земле может исчезнуть из-за глобального потепления.
Многие растения и животные уже исчезли, и этот процесс люди так и не смогли остановить. О том, есть ли будущее у планеты Земля, если исчезнет такое количество животных и растений, в интервью "Правде.Ру" рассказал Северинов Константин Викторович, доктор биологических наук, профессор факультета молекулярной биологии и биохимии Университета Ратгерса (США), заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и в Институте биологии гена РАН.
"Важнее вопрос, кто помрет раньше: ишак или падишах. Я не очень понимаю, на чем основаны эти оценки. Скорее всего, исчезнет, наверное, приблизительно такое количество растений и животных, но, скорее, от хозяйственной деятельности человека, а не в связи с глобальным потеплением.
Я не думаю, что можно делать разумные предсказания с такой точностью. Но в ходе развития жизни на Земле несколько раз случались катастрофы. Одна из них — вымирание динозавров. Тогда вымерло огромное количество животных. Так что ничего страшного не произойдет. Возможно, люди вымрут. Это само по себе не так страшно. Бактериям, насекомым и так далее совершенно ничего не угрожает.
Так что планета в любом случае останется живой", — заключил эксперт.
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