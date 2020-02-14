Эксперт рассказал о будущем планеты Земля

Биологи из США провели исследование и выяснили, что к 2070 году одна треть живых организмов на Земле может исчезнуть из-за глобального потепления.

Многие растения и животные уже исчезли, и этот процесс люди так и не смогли остановить. О том, есть ли будущее у планеты Земля, если исчезнет такое количество животных и растений, в интервью "Правде.Ру" рассказал Северинов Константин Викторович, доктор биологических наук, профессор факультета молекулярной биологии и биохимии Университета Ратгерса (США), заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и в Институте биологии гена РАН.