Специалисты определили, какие микробы живут в московском метро

Российские исследователи совместно с американскими коллегами решили выяснить, как выглядит микробиота метрополитенов в разных странах.

Для изучения ее состава использовался метод культивирования, который заключается в том, что специалист берет мазки с пола, стен и поручней метрополитена. Потом данный материал выращивают в лаборатории, чтобы упростить процесс исследования.

Какие бактерии обнаружили ученые в метрополитене?

Оказалось, что большинство бактерий в метрополитенах идентичны.

Чаще всего в метро встречаются:

Dietzia;

Brevundimona;

Pseudomonas.

Болезнетворных бактерий не было выявлено, но специалисты напоминают, что после посещения метро все равно нужно тщательно мыть руки.