Российские исследователи совместно с американскими коллегами решили выяснить, как выглядит микробиота метрополитенов в разных странах.
Для изучения ее состава использовался метод культивирования, который заключается в том, что специалист берет мазки с пола, стен и поручней метрополитена. Потом данный материал выращивают в лаборатории, чтобы упростить процесс исследования.
Оказалось, что большинство бактерий в метрополитенах идентичны.
Чаще всего в метро встречаются:
Болезнетворных бактерий не было выявлено, но специалисты напоминают, что после посещения метро все равно нужно тщательно мыть руки.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.