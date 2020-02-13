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Источник Правда.Ру

К 2070 году одна треть животных и растений может исчезнуть

Наука

Биологи из США провели исследование и выяснили, что к 2070 году одна треть живых организмов на Земле может исчезнуть из-за глобального потепления.

Исследователи изучили состояние 538 видов в 531 локации по всей Земле. Это помогло установить, что 44% из них уже вымерли в одном или даже нескольких местах нашей планеты.

Также ученые решили выяснить, насколько быстро популяция может адаптироваться к новым условиям жизни. На этом основании ученым удалось установить темпы вымирания для различных видов растений и животных.

Было установлено, что многие животные и растения не смогут прижиться на новых местах, если климат их старых мест обитания изменится.

Из-за процессов глобального потепления каждый третий вид на Земле будет находиться на грани исчезновения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что императорские пингвины могут исчезнуть к 2100 году.

Темы живое исчезновение изменение климата глобальное потепление
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