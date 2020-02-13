В районе пляжей США обосновались аулы-людоеды

Вблизи общественных пляжей Северной и Южной Каролины (США) с конце января обосновались акулы-людоеды. Среди морских хищников встречаются особи длиной до 4 метров и массой до 500 килограммов. Также большие скопления акул были зафиксированы у побережья Флориды и в водах Мексиканского залива.

Ученые пытаются выяснить причины этого аномального явления.

"Нас беспокоит эта ситуация, так как ранее ничего подобного здесь не фиксировалось. Возможно, им здесь комфортно: благоприятная для акул температура воды и большое количество пищи", — говорят ученые.

Акулы нечасто нападают на людей, но люди обычно боятся этих хищников.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что китовые акулы спасли один из городов Филиппин от нищеты.