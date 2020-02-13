Во "ВКонтакте" скоро появятся отметки "Нравится" в историях

Социальная сеть"ВКонтакте" завершила тестирование отметок "Нравится" в историях и теперь планирует запустить новую опцию. У пользователей популярной социальной сети появится возможность поставить "лайк" фотографии или видео.

"В результате тестирования выяснилось, что пользователи стали интересоваться историями на 33% чаще, чем раньше. Новая опция позволит одним касанием выразить свои эмоции", — сообщили в компании.

Пользователи смогут поставить "лайк" как в историях от личных страниц, так и от сообществ.

Ранее во "ВКонтакте" появились тематические ленты.