Врачи назвали продукты, которые способны сделать человека счастливее

Американские специалисты советуют для улучшения настроения употреблять в пищу такие продукты, как:

рыба;

бобы;

орехи;

брокколи;

шпинат;

яйца.

Жирные сорта рыбы содержат большое количество омега-3 кислот, которые помогут справиться с симптомами депрессии. Также омега-3 кислоты активизируют процесс выработки гормонов счастья — серотонина и дофамина.

Бобы, орехи и яйца содержат триптофан, который поддерживает в организме баланс серотонина.

Употребление в пищу таких продуктов, как шпинат и брокколи, поможет компенсировать дефицит фолиевой кислоты, который может привести к нарушению сна и депрессии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бобы защитят от сердечных заболеваний.