Американские специалисты советуют для улучшения настроения употреблять в пищу такие продукты, как:
Жирные сорта рыбы содержат большое количество омега-3 кислот, которые помогут справиться с симптомами депрессии. Также омега-3 кислоты активизируют процесс выработки гормонов счастья — серотонина и дофамина.
Бобы, орехи и яйца содержат триптофан, который поддерживает в организме баланс серотонина.
Употребление в пищу таких продуктов, как шпинат и брокколи, поможет компенсировать дефицит фолиевой кислоты, который может привести к нарушению сна и депрессии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бобы защитят от сердечных заболеваний.
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