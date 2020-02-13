Роскосмос сообщил о старте испытаний нового двигателя для "Союза-5"

Перспективная ракета-носитель "Союз-5" получит новый двигатель РД-0124МС, который начали разрабатывать на Воронежском заводе. Планируется, что силовая установка будет применяться на второй ступени "Союза-5".

"Союз-5" — разрабатываемая двухступенчатая ракета среднего класса с последовательным расположением ступеней", — поясняют специалисты.

"В рамках выполняемых опытно-конструкторских работ по данной теме на огневом стенде предприятия проведены два успешных огневых испытания первой энергетической установки с укороченным соплом. В ходе испытаний подтверждена устойчивость работы камеры сгорания при пониженном давлении. Данный режим работы предусмотрен при эксплуатации двигателя РД-0124МС в составе ракеты-носителя", — говорится в сообщении Роскосмоса.

Как пояснили в госкорпорации, сейчас экспериментаторы тестируют вторую энергоустановку. Планируются испытания всего многоступенчатого двигателя после его сборки.