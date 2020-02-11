Экологи изучили состояние атмосферы в 400 самых крупных городах мира и доказали, что из-за озонового загрязнения воздуха каждый год умирают 13 тысяч человек. По современной оценке Всемирной организации здравоохранения, подобные проблемы приводят к смерти 7 млн граждан.
Некоторые ученые утверждают, что реальная статистика может быть еще печальнее. К тому же экологи пока не пришли к единому мнению по поводу того, какие именно виды загрязнителей воздуха являются самыми опасными для здоровья.
"Согласно данным ВОЗ, 80% жителей мегаполисов дышат загрязненным воздухом, в котором уровень концентрации вредных веществ превышает допустимые значения, что сокращает продолжительность жизни на 10-12 лет", — сообщили эксперты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что загрязнение воздуха толкает на преступления и обман.
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