Астрономам удалось разгадать 40-летнюю загадку о возмущении магнитных полей в межпланетном пространстве.
В 1982 году аппаратом возле Венеры было зафиксировано непонятное магнитное колебание. Ученые тогда так и не выяснили, с чем это было связано.
В процессе наблюдений они стали замечать, что магнитное поле Венеры с определенной периодичностью усиливается, а потом снова приходит в норму.
Ученые выяснили, что мелкие незаряженные частицы, образующиеся при столкновении небесных тел, ионизируются от Солнца. Потом их подхватывает солнечный ветер и направляет на магнитосферу Венеры.
В результате частицы ускоряются и проникают магнитный слой планеты, что увеличивает силу поля. Именно поэтому периодичное увеличение активности и силы магнитного поля планеты является нормальным явлением и не представляет никакой угрозы.
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