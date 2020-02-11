Разгадана 40-летняя загадка о таинственных космических полях

Астрономам удалось разгадать 40-летнюю загадку о возмущении магнитных полей в межпланетном пространстве.

Таинственное явление вызвано вспышками солнечного ветра

В 1982 году аппаратом возле Венеры было зафиксировано непонятное магнитное колебание. Ученые тогда так и не выяснили, с чем это было связано.

В процессе наблюдений они стали замечать, что магнитное поле Венеры с определенной периодичностью усиливается, а потом снова приходит в норму.

Ученые выяснили, что мелкие незаряженные частицы, образующиеся при столкновении небесных тел, ионизируются от Солнца. Потом их подхватывает солнечный ветер и направляет на магнитосферу Венеры.

В результате частицы ускоряются и проникают магнитный слой планеты, что увеличивает силу поля. Именно поэтому периодичное увеличение активности и силы магнитного поля планеты является нормальным явлением и не представляет никакой угрозы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что карликовую новую звезду разгадали любители-астрономы.