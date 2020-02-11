Ученые подсчитали птенцов пингвинов на Южных Шетландских островах в Антарктике.
В результате специалисты пришли к выводу, что из-за процессов глобального потепления популяция пингвинов за последние 50 лет сократилась на 58%.
"Данная тенденция говорит о том, что экосистема Антарктики с 70-х годов прошлого века сильно изменилась", — утверждают ученые.
К концу XXI века 70% королевских пингвинов могут исчезнуть или искать новые места для размножения.
Кроме того, глобальное потепление способно привести к тому, что сократятся популяции китов и леопардовых тюленей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что речь пингвинов соответствует законам человеческого языка.
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