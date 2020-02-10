Биологи расшифровали язык жестов шимпанзе

Шотландские ученые выяснили, что шимпанзе наладили эффективную коммуникацию с помощью жестов. По мнению исследователей, шимпанзе используют несколько десятков или даже сотен жестов.

Ученые проанализировали большой объем данных, полученных в результате наблюдений за шимпанзе в Уганде, и сумели распознать 65 жестов, которые используют шимпанзе для организации различных видов сложного взаимодействия между особями.

Что могут означать жесты шимпанзе?

"Иди за мной";

"Возьми этот предмет";

"Не делай этого".

Шимпанзе могут использовать жесты для обозначения как простых, так и для обозначения сложных действий.

В последнем случае вместе с жестами животные применяют и другие способы коммуникации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что речь пингвинов соответствует законам человеческого языка.