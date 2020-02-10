Шотландские ученые выяснили, что шимпанзе наладили эффективную коммуникацию с помощью жестов. По мнению исследователей, шимпанзе используют несколько десятков или даже сотен жестов.
Ученые проанализировали большой объем данных, полученных в результате наблюдений за шимпанзе в Уганде, и сумели распознать 65 жестов, которые используют шимпанзе для организации различных видов сложного взаимодействия между особями.
Шимпанзе могут использовать жесты для обозначения как простых, так и для обозначения сложных действий.
В последнем случае вместе с жестами животные применяют и другие способы коммуникации.
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