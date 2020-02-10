Все население Земли можно накормить, не разрушая планету

Международная группа ученых разрабатывает новую концепцию производства продуктов питания, которая позволит накормить человечество, численность которого продолжает расти. Исследователи утверждают, что для того, чтобы прокормить всех людей на Земле и при этом сохранить планету, нужно более грамотно использовать имеющиеся ресурсы.

Известно, что к концу XXI века население Земли достигнет 10-миллиарда человек. Это заставляет ученых все чаще задумываться о том, как прокормить человечество.

Те технологии, которые сегодня используются в сельском хозяйстве, уже не отвечают современным требованиям.

Какое решение предлагают ученые?

"Для того, чтобы накормить растущее человечество и при этом не превратить планету в безжизненную систему, нужно сократить площадь сельскохозяйственных земель, а также уменьшить объем используемых удобрений. При этом нужно создавать такие условия, которые позволят на меньшей площади производить большее количество еды", — утверждают специалисты.

Ранее стало известно, сколько человек может прокормить Земля.