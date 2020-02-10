Международная группа ученых разрабатывает новую концепцию производства продуктов питания, которая позволит накормить человечество, численность которого продолжает расти. Исследователи утверждают, что для того, чтобы прокормить всех людей на Земле и при этом сохранить планету, нужно более грамотно использовать имеющиеся ресурсы.
Известно, что к концу XXI века население Земли достигнет 10-миллиарда человек. Это заставляет ученых все чаще задумываться о том, как прокормить человечество.
Те технологии, которые сегодня используются в сельском хозяйстве, уже не отвечают современным требованиям.
"Для того, чтобы накормить растущее человечество и при этом не превратить планету в безжизненную систему, нужно сократить площадь сельскохозяйственных земель, а также уменьшить объем используемых удобрений. При этом нужно создавать такие условия, которые позволят на меньшей площади производить большее количество еды", — утверждают специалисты.
Ранее стало известно, сколько человек может прокормить Земля.
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