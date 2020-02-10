Приложение позволит узнать о контакте с больным коронавирусом

В Китае запущено приложение, которое позволяет отследить контакт с человеком, инфицированным коронавирусом.

Программу можно запустить, просканировав определенный QR-код. Затем необходимо зарегистрироваться и ввести личные данные. Приложение проанализирует список общественных мест, где бывал пользователь, а также определит, были ли там вспышки коронавируса.

Если приложение покажет положительный результат, пользователю необходимо не выходить из дома и вызвать медиков. Примечательно, что в приложении могут пройти регистрацию только граждане Китая.