В России придумали метод изучения таяния подводной мерзлоты

В России протестировали новый метод изучения таяния подводной мерзлоты.

"Суть нового метода заключается в наблюдении за сейсмической активностью океана", — сообщили ученые.

Ученые рассказали, что в рамках пилотного проекта в Северном Ледовитом океане они установили самовсплывающие донные станции. Они играют роль сейсмографов. Установки впервые протестировали в прошлом году.

Специалисты погрузили их на глубину 80 и 32 метров.

Какие результате удалось получить ученым?

"Мы зарегистрировали большое количество землетрясений, что позволило определить места скопления метана, а также оценить масштаб таяния подводной мерзлоты", — сообщили специалисты.

Также ученые отметили, что в будущем детальный анализ годовых сейсмических наблюдений поможет оценить выбросы метана и исследовать причины океанических землетрясений.

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