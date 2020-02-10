В России протестировали новый метод изучения таяния подводной мерзлоты.
"Суть нового метода заключается в наблюдении за сейсмической активностью океана", — сообщили ученые.
Ученые рассказали, что в рамках пилотного проекта в Северном Ледовитом океане они установили самовсплывающие донные станции. Они играют роль сейсмографов. Установки впервые протестировали в прошлом году.
Специалисты погрузили их на глубину 80 и 32 метров.
"Мы зарегистрировали большое количество землетрясений, что позволило определить места скопления метана, а также оценить масштаб таяния подводной мерзлоты", — сообщили специалисты.
Также ученые отметили, что в будущем детальный анализ годовых сейсмических наблюдений поможет оценить выбросы метана и исследовать причины океанических землетрясений.
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