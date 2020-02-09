Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютеры из-за ошибки

Компания Microsoft приостановила поддержку операционной системы Windows 7 15 января 2020 года. После этого пользователи системы столкнулись с рядом проблем. Сначала Windows 7 сломался рабочий стол, чтобы устранить неполадку Microsoft нарушили собственные правила и выпустили экстренный патч после прекращения поддержки.

Недавно возникла очередная ошибка. Теперь пользователи не могут выключить или перезагрузить компьютер. При попытке это сделать система выдает сообщение "у вас нет прав на выключение этого компьютера". В компании пока не знают причину ошибки, но пользователи предполагают, что проблема в механизме конфигурации учетных записей.