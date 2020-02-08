Россия планирует запустить спутники для отображения рекламы в космосе

Россия планирует в 2022 году запустить в космос два первых микроспутника с лазерными диодами, которые смогут создавать текстовые послания в небе.

"Мы завезём два аппарата на МКС на грузовом корабле "Прогресс", где будет смонтирован контейнер в переходном отсеке, который запустит их, когда корабль будет отстыковываться", - сообщил ТАСС директор Департамента реализации проектов Объединённой ракетно-космической корпорации Андрей Диваев.

Аппараты выведут на орбиту в рамках эксперимента "Созвездие". Они будут управляться как часть роя спутников. Они смогут выводить рекламные сообщения из космоса.