Специальная система будет анализировать эмоциональное состояние военных

Специалисты компании "Элемент" работают над созданием автоматизированной системы, с помощью которой можно будет определить эмоциональное состояние человека.

Система может определять 12 эмоций человека:

радость;

растерянность;

злость;

уныние.

"Учебная рота работает по накапливанию и анализу психологического состояния, контролирует его изменения. Система может выявлять отклонения в течение дня, недели или месяца", — сообщили специалисты компании.

Где можно использовать данную систему?

в вооруженных силах;

в системе образования;

в общественном транспорте.

Ранее "Правда.Ру" писала о зависимости настроения у людей от погоды.