Специалисты компании "Элемент" работают над созданием автоматизированной системы, с помощью которой можно будет определить эмоциональное состояние человека.
"Учебная рота работает по накапливанию и анализу психологического состояния, контролирует его изменения. Система может выявлять отклонения в течение дня, недели или месяца", — сообщили специалисты компании.
Ранее "Правда.Ру" писала о зависимости настроения у людей от погоды.
В следующем году "Уралвагонзавод" завершит испытания новых артиллерийских комплексов. Какие перспективы есть у войск при их наличии, пояснил эксперт.