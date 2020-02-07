Крысы определяют рак по запаху лучше, чем современное оборудование

Российские ученые провели испытания биогибридного скрининга. В результате выяснилось, что крысы, в мозг которых вживлен чип, могут выявлять рак лучше современного оборудования.

"Апробация показала, что диагностика онкологических заболеваний на ранних стадиях с использованием биогибридных технологий в 3-5 раз выше, чем при использовании современных методов диагностики", — сообщили ученые.

Ученые основное внимание уделяли диагностике рака легких, желудка и туберкулеза. Они изучили биоэлектрическую активность мозга крысы, которая дышала воздухом, выдыхаемым пациентом. Продолжительность такого обследования составляла три минуты. В эксперименте принимали участие 1073 человека.

В результате выяснилось, что у 8% участников был риск развития рака и туберкулеза. У 40% участников подтвердился риск онкопатологии, а у 20% — рак желудка.

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