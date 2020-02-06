Речь пингвинов соответствует законам человеческого языка

Специалисты изучили 590 аудиозаписи речи африканских пингвинов и пришли к выводу, что их речь подчиняется лингвистическим законам естественных языков: законам Зипфа и Менцерата.

Так, согласно закону Зипфа, в речи больше коротких слов, чем длинных. А по закону Менцерата длинные слова состоят из коротких слогов.

Оказалось, что речь пингвинов полностью соответствуют этим правилам. Таким образом, ученым удалось доказать, что речь видов, которые не являются приматами, соответствует законам человеческой речи.

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