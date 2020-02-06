В Израиле вырастили финиковые пальмы из семян возрастом 2000 лет

Израильские ученые прорастили семена финиковой пальмы, которые сохранились со времен Римской империи.

Семена пролежали в пещерах на юге Израиля около 2000 лет.

Финиковые пальмы исчезли из Иудейского царства еще в XIV веке после климатической катастрофы.

"В результате нового исследования выяснилось, что иудейская финиковая пальма происходит из местных или интродуцированных восточных сортов", — сообщили ученые.

Ученые решили возродить этот вид растения. Выяснилось, что найденные семена могут выдерживать сложные условия, так как способны выжить без воды.

Семена нашли еще в 60-е гг. XX века.

Когда ученые обработали семена раствором из удобрений и гормонов, то появились первые ростки. В 2015 году растение достаточно развилось и достигло роста три метра.