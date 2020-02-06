Израильские ученые прорастили семена финиковой пальмы, которые сохранились со времен Римской империи.
Семена пролежали в пещерах на юге Израиля около 2000 лет.
Финиковые пальмы исчезли из Иудейского царства еще в XIV веке после климатической катастрофы.
"В результате нового исследования выяснилось, что иудейская финиковая пальма происходит из местных или интродуцированных восточных сортов", — сообщили ученые.
Ученые решили возродить этот вид растения. Выяснилось, что найденные семена могут выдерживать сложные условия, так как способны выжить без воды.
Семена нашли еще в 60-е гг. XX века.
Когда ученые обработали семена раствором из удобрений и гормонов, то появились первые ростки. В 2015 году растение достаточно развилось и достигло роста три метра.
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