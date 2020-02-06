Астрофизики обнаружили во Вселенной "мертвую" галактику

Новую галактику именовали XMM — 2599. Она образовалась в результате Большого взрыва, и там стали появляться звезды. Появилась она после Большого взрыва, и там начали создаваться звезды с большой скоростью. Потом процесс образования звезд остановился, и эксперты не могли понять, с чем это связано.

Снимки XMM — 2599 астрофизики получили с помощью многообъектного спектрографа MOSFIRE. Скорость образования звезд была интенсивной и никогда не замечалась ни в одной галактике.