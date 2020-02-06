Специалисты Mail.ru Group объявили о завершении интеграции голосового помощника "Маруся" в ряд медиапроектов компании.

"Мы планируем интегрировать голосовой помощник с другими продуктами и сервисами компании. Синхронизация "Маруси" с медиапроектами создаст для пользователей дополнительный формат знакомства с контентом, кроме обычного чтения текста", — сообщили в Mail. ru Group.