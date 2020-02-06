Специалисты Mail.ru Group объявили о завершении интеграции голосового помощника "Маруся" в ряд медиапроектов компании.
"Новости".
"Спорт".
"Мы планируем интегрировать голосовой помощник с другими продуктами и сервисами компании. Синхронизация "Маруси" с медиапроектами создаст для пользователей дополнительный формат знакомства с контентом, кроме обычного чтения текста", — сообщили в Mail. ru Group.
С помощью голосового помощника пользователи могут:
Кроме того, "Маруся" зачитывает новости дня.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.