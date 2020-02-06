Изучение иностранных языков стимулирует работу мозга

Специалисты НИУ "Высшая школа экономики" пришли к выводу, что изучение нескольких иностранных языков положительно отражается на работе мозга человека.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 57 студентов. Все они изучали второй язык во время учёбы в школе. Уровень знания английского языка у всех был разный.

Как изучение иностранных языков влияет на работу мозга?

Специалисты решили проверить гипотезу, которая заключалась в том, что чем лучше испытуемый знает иностранный язык, тем чаще его использует. Из-за того, что человеку приходится постоянно переключаться между двумя языками, у него намного улучшается когнитивный контроль.

Сначала студенты выполнили тест на знание английского языка, а потом приступали к тесту на внимательность. Тест на внимательность заключался в том, что нужно было нажимать на правильные клавиши при появлении на экране определенных стимулов. Так измерялась скорость реакции человека.