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Источник Правда.Ру

В России появится аппарат, способный садиться на вертикальную стену

Наука

Абсолютно новая концепция авиатехники будет продемонстрирована в России в ближайшие годы. Конструкторы работают над созданием уникального аппарата.

Новый аппарат совершенного нового принципа назвали "Циклолет". Это комбинация лучших характеристик вертолета.

"В текущем году планируется провести испытания демонстратора движителя. После этого приступим к созданию демонстратора летательного аппарата, который должен подняться в воздух в ближайшие год-два", - сказал заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.

Элемент, приводящий конструкцию в движение, на новом аппарате построен по совершенно новому принципу: он выполнен в виде цилиндра, а лопасти размещены по периметру детали. Это позволяет молниеносно менять траекторию полета.

"Летательный аппарат с таким движителем будет обладать уникальной маневренностью. В отличие от вертолета, он сможет сесть на наклонную плоскость или состыковаться с вертикальной стеной. Это позволит на качественно новом уровне проводить спасательные операции, обеспечивать полеты в горной местности и в тесных условиях городской застройки", — сказал Давыдов.

Темы циклолет новые технологии
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