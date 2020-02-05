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В Японии обнаружили древнейший камень с иероглифами

Наука

В Японии нашли камень с иероглифами, который относится к началу нашей эры. Возможно, данный артефакт будет признан самым древним японским письменным источником.

В результате проведенного анализа специалисты выяснили, что знаки на камне  относятся к иероглифическому письму, которое похоже на кандзи. Скорее всего, камень был покрыт надписями в Индии.

"Длина камня всего 9 сантиметров. Его возраст составляет примерно 2000 лет", — сообщили ученые.

Версии предназначения камня

Так как иероглифы были нанесены на камень тушью, возможно, его использовали как тушечницу. По мнению одного из ученых, отметки на обратной стороне камня могут быть китайскими иероглифами, которые изображают зодиакальные знаки.

Также есть версия, что камень использовался в качестве чернильницы.

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