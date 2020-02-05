В ионосфере Марса зафиксировали аномальные явления

Специалисты NASA изучили снимки, полученные от космических аппаратов, наблюдающих за Марсом. В результате было сделано интересное открытие.

Что обнаружили ученые?

Специалисты зафиксировали аномальные явления, которые могут блокировать сигналы с космических радиоточек подобно зеркальному отражению.

Дело в том, что у Марса есть особый слой заряженных микрочастиц, который называется ионосфера. Заряженные частицы под воздействием ветра превращаются в сгустки. Они могут исчезать и снова появляться, что мешает прохождению радиосигналов с космических датчиков.

Также специалисты заметили в атмосфере Марса "трещины" — области, в которых очень мало заряженных частиц, которых нет на нашей планете. Поэтому ученые полагают, что эти "трещины" связаны с магнитным полем Красной планеты, с которым контактируют атмосферные ионы.