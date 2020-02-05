Китайские инженеры создают робота для сбора анализов на коронавирус

Китайские инженеры работают над созданием робота, который будет собирать медицинские анализы у людей с подозрением на пневмонию, вызванную новым коронавирусом.

"Робот сможет выполнять некоторые функции медсестер, которым приходится постоянно подвергать себя риску при осмотре больного", - сообщили специалисты.

Также ученые отмечают, что новейшие технологии помогут сделать проверку на наличие коронавируса более простой и быстрой.

Как будет проходить сбор анализов роботом?

Робот с помощью гибкой механизированной руки будет аккуратно помещать в рот пациента марлевый тампон, и медики смогут получить образец слюны. Предполагается, что такой способ сбора анализов существенно сократит случаи заражения среди медперсонала.