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Источник Правда.Ру

Китайские инженеры создают робота для сбора анализов на коронавирус

Наука » Технологии

Китайские инженеры работают над созданием робота, который будет собирать медицинские анализы у людей с подозрением на пневмонию, вызванную новым коронавирусом.

"Робот сможет выполнять некоторые функции медсестер, которым приходится постоянно подвергать себя риску при осмотре больного", - сообщили специалисты.

Также ученые отмечают, что новейшие технологии помогут сделать проверку на наличие коронавируса более простой и быстрой.

Как будет проходить сбор анализов роботом?

Робот с помощью гибкой механизированной руки будет аккуратно помещать в рот пациента марлевый тампон, и медики смогут получить образец слюны. Предполагается, что такой способ сбора анализов существенно сократит случаи заражения среди медперсонала.

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