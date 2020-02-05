Китайские инженеры работают над созданием робота, который будет собирать медицинские анализы у людей с подозрением на пневмонию, вызванную новым коронавирусом.
"Робот сможет выполнять некоторые функции медсестер, которым приходится постоянно подвергать себя риску при осмотре больного", - сообщили специалисты.
Также ученые отмечают, что новейшие технологии помогут сделать проверку на наличие коронавируса более простой и быстрой.
Робот с помощью гибкой механизированной руки будет аккуратно помещать в рот пациента марлевый тампон, и медики смогут получить образец слюны. Предполагается, что такой способ сбора анализов существенно сократит случаи заражения среди медперсонала.
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