Японские ученые разработали газоаналитическую технологию обнаружения органики в крови.
Специалисты создали специальную мембрану, через которую проходят газы, выделяемые из кровеносных сосудов, расположенных под кожей. Газы вступают в реакцию с веществами в мембране и производят соединения с флуоресцентными свойствами.
В процессе проведения экспериментов было доказано, что данный метод позволяет точно измерить концентрацию этилового спирта в крови.
Если добавить в мембрану различные реактивы, можно фиксировать органические соединения, которые характерны для тех или иных нарушений метаболизма.
Иными словами, мембрана может использоваться для диагностики большого количества заболеваний.
"Данный метод диагностики в будущем получит широкое распространение", — утверждают авторы технологии.
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