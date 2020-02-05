В Японии разработали технологию обнаружения алкоголя под кожей

Японские ученые разработали газоаналитическую технологию обнаружения органики в крови.

Специалисты создали специальную мембрану, через которую проходят газы, выделяемые из кровеносных сосудов, расположенных под кожей. Газы вступают в реакцию с веществами в мембране и производят соединения с флуоресцентными свойствами.

Для чего может использоваться данная технология?

В процессе проведения экспериментов было доказано, что данный метод позволяет точно измерить концентрацию этилового спирта в крови.

Если добавить в мембрану различные реактивы, можно фиксировать органические соединения, которые характерны для тех или иных нарушений метаболизма.

Иными словами, мембрана может использоваться для диагностики большого количества заболеваний.