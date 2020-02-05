На острове Амбрим появились и исчезли озера с лавой

Вулканическое извержение на тихоокеанском острове Амбрим привело к образованию пяти огромных лавовых озер. Лава в течение некоторого времени находилась на поверхности, а потом просочилась под землю, в результате чего изменился ландшафт острова.

Американским ученым удалось увидеть это уникальное явление.

"Горячая вулканическая масса собралась на поверхности острова в виде пяти лавовых озер огромного объема. Такого количества магмы хватило бы, чтобы заполнить 160 тысяч олимпийских бассейнов", — рассказали ученые.

Лава подняла дно океана на два метра

После этого лава ушла под землю, и ученые решили, что на этом процесс извержения закончился. Но в результате анализа снимков со спутников выяснилось, что это не так.

Оказалось, что лава из озер не ушла куда-то в недра Земли, а стала скапливаться на дне океана у берегов острова, из-за чего дно поднялось на два метра. Такие изменения отразятся на местных экосистемах.