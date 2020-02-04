С помощью нового телескопа, который был создан для исследования Солнца, астрономам удалось получить первые снимки. Полученные фотографии позволяют разглядеть поверхность Солнца максимально близко.

О том, на какие основные вопросы ищут ответы ученые, исследующие Солнце, в интервью "Правде.Ру" рассказал заведующий лабораторией солнечной активности Института земного магнетизма РАН Борис Петрович Филиппов.

"Я сам только что увидел в Интернете это сообщение. Это действительно очень большой телескоп. Насколько я понял, четырехметровый телескоп. Такие большие инструменты ранее не использовались для наблюдения Солнца. Это новые телескопы, поэтому у них очень высокое пространственное разрешение, которое позволяет увидеть очень мелкие детали на Солнце.

Что из этого можно будет извлечь, время покажет. Исследования только начинаются, поэтому мы многого пока не знаем. Невозможно предсказать, какие будут сделаны открытия.

Что именно поможет выяснить этот телескоп?

Наверное, какие-то фундаментальные знания о том, как устроено Солнце. Хотя мы видим только его поверхность, какие-то детали могут что-то и прояснить.

Для чего ученые изучают Солнце?

В первую очередь, Солнце изучают для того, чтобы знать, погаснет оно или нет. Мы уверены, что еще четыре с лишним миллиарда лет оно будет стабильно светить.

Во-вторых, Солнце извергает плазму, и быстрые заряженные частицы, космические лучи, которые воздействуют на околоземное космическое пространство. Мы напрямую защищены магнитным полем Земли от этого воздействия, но на космические аппараты это влияет.

Поэтому процесс извержения плазмы также является объектом изучения.

Данное явление вызывает колебания геомагнитного поля Земли, которое уже сказывается на наших технических системах: связи, электричестве, длинных линиях электропередачи, других технических системах, даже длинные трубопроводы от этого страдают.

Не зная что происходит на Солнце, предсказать это невозможно. Поэтому мы стараемся изучать эти процессы", — сообщил эксперт.