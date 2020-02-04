"Роскосмос" ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, чтобы снизить требования к российским космонавтам. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС.
"Мы уже ведем с руководством Центра подготовки космонавтов переговоры, чтобы снять в пределах разумного некоторые требования к кандидатам", — пояснил Рогозин.
По словам руководителя ведомства, сейчас порог входа для космонавтов в отряд существенно снизился благодаря новым технологиям.
"Они должны быть просто очень хорошими специалистами в тех сферах, которые нужны для работы в космосе — врачами, пилотами, инженерами, биологами, астрономами", — сказал Рогозин и подчеркнул, что сегодня космонавту не нужно быть "супергероем".
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.