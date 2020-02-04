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Источник Правда.Ру

В России могут снизить требования к космонавтам

Наука » Технологии

"Роскосмос" ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, чтобы снизить требования к российским космонавтам. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС.

"Мы уже ведем с руководством Центра подготовки космонавтов переговоры, чтобы снять в пределах разумного некоторые требования к кандидатам", — пояснил Рогозин.

Сегодня космонавту не нужно быть "супергероем"

По словам руководителя ведомства, сейчас порог входа для космонавтов в отряд существенно снизился благодаря новым технологиям.

"Они должны быть просто очень хорошими специалистами в тех сферах, которые нужны для работы в космосе — врачами, пилотами, инженерами, биологами, астрономами", — сказал Рогозин и подчеркнул, что сегодня космонавту не нужно быть "супергероем".

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