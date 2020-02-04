Хлорирование питьевой воды приводит к образованию токсинов

Американские исследователи выяснили, что сочетание питьевой воды и хлора при обеззараживании на водоочистных станциях может быть опасным для человеческого организма.

Специалисты провели опыты и пришли к выводу, что при сочетании хлорки с водой образуются токсические побочные продукты. Учёные не сомневаются в том, что воду нужно обрабатывать хлоркой, так как она уничтожает смертельные бактерии.

Дезинфекция воды хлором приводит к образованию токсинов

"В процессе смешивания хлорина с фенолами, которые присутствуют в окружающей среде и в питьевой воде, создаётся большое количество побочных продуктов", — утверждают учёные.

В результате процесс дезинфекции приводит к образованию высокотоксичных продуктов.

В результате опытов ученые выявили два компонента, и один из них — BDA — токсичный. Он является канцерогеном.