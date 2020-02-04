Американские исследователи выяснили, что сочетание питьевой воды и хлора при обеззараживании на водоочистных станциях может быть опасным для человеческого организма.
Специалисты провели опыты и пришли к выводу, что при сочетании хлорки с водой образуются токсические побочные продукты. Учёные не сомневаются в том, что воду нужно обрабатывать хлоркой, так как она уничтожает смертельные бактерии.
"В процессе смешивания хлорина с фенолами, которые присутствуют в окружающей среде и в питьевой воде, создаётся большое количество побочных продуктов", — утверждают учёные.
В результате процесс дезинфекции приводит к образованию высокотоксичных продуктов.
В результате опытов ученые выявили два компонента, и один из них — BDA — токсичный. Он является канцерогеном.
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