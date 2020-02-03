Холдинг "Росэлектроника", входящий в госкорпорацию "Ростех", создал систему корпоративных коммуникаций аналогичную программе Skype. Система включает в себя функцию распознавания лиц, файловое хранилище и мессенджер.
"Технология осуществляет аутентификацию пользователей при регистрации на запланированное мероприятие. Это позволяет повысить безопасность доступа к контенту, хранящемуся в коммуникационной системе, а также автоматически идентифицировать участников конференции и определять их местоположение в зале для автоматического наведения поворотных камер", - сказано в сообщении "Ростеха".
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.