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Источник Правда.Ру

В России создан корпоративный аналог Skype

Наука » Технологии

Холдинг "Росэлектроника", входящий в госкорпорацию "Ростех", создал систему корпоративных коммуникаций аналогичную программе Skype. Система включает в себя функцию распознавания лиц, файловое хранилище и мессенджер.

"Технология осуществляет аутентификацию пользователей при регистрации на запланированное мероприятие. Это позволяет повысить безопасность доступа к контенту, хранящемуся в коммуникационной системе, а также автоматически идентифицировать участников конференции и определять их местоположение в зале для автоматического наведения поворотных камер", - сказано в сообщении "Ростеха".

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