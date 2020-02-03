В России создан корпоративный аналог Skype

Холдинг "Росэлектроника", входящий в госкорпорацию "Ростех", создал систему корпоративных коммуникаций аналогичную программе Skype. Система включает в себя функцию распознавания лиц, файловое хранилище и мессенджер.

"Технология осуществляет аутентификацию пользователей при регистрации на запланированное мероприятие. Это позволяет повысить безопасность доступа к контенту, хранящемуся в коммуникационной системе, а также автоматически идентифицировать участников конференции и определять их местоположение в зале для автоматического наведения поворотных камер", - сказано в сообщении "Ростеха".