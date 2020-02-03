Facebook будет удалять ложную информацию о коронавирусе

Facebook будет вести борьбу с неверной информацией о коронавирусе.

"Ложные сообщения о методах лечения этого вируса будут удаляться", - заявили в компании.

В связи с распространением в Китае и за его пределами коронавируса социальные сети заполнили слухи об эпидемии "китайской пневмонии". Стоит отметить, что большая часть этих сообщений может навредить как психическому, так и физическому здоровью человека.

В соцсетях стали появляться так называемые целители, которые дают рекомендации о том, как защитить себя от коронавируса и даже о том, как его нужно лечить.

Руководство Facebook объявило о том, что будет удалять такого рода посты. Если же их авторы регулярно будут нарушать данный запрет, то их аккаунты будут заблокированы.

Ранее"Правда.Ру" писала о том, что в России коронавирус может появиться в середине февраля.