В интернете на одном из онлайн-форумов была выложена на продажу база данных клиентов сети гипермаркетов "Лента". Об этом сообщил телеграм-канал "Утечка информации". Примечательно, что базу данных выложил тот же пользователь, что ранее продавал данные клиентов "Красного и белого".
База данных содержит примерно 90 тысяч строк с информацией о клиентах с ФИО и номером телефона. Роскомнадзор планирует направить запрос представителям торговой сети, чтобы выяснить детали утечки.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.