В Сеть слили базу данных клиентов "Ленты". Можно найти себя

В интернете на одном из онлайн-форумов была выложена на продажу база данных клиентов сети гипермаркетов "Лента". Об этом сообщил телеграм-канал "Утечка информации". Примечательно, что базу данных выложил тот же пользователь, что ранее продавал данные клиентов "Красного и белого".

База данных содержит примерно 90 тысяч строк с информацией о клиентах с ФИО и номером телефона. Роскомнадзор планирует направить запрос представителям торговой сети, чтобы выяснить детали утечки.