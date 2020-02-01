Марк Цукерберг заявил, что раньше компания Facebook пыталась угодить и понравится всем, поступаясь своими принципами. Глава компании на встрече в Солт-Лейк-Сити, штата Юта, сообщил, что планирует полностью пересмотреть политику социальной сети.
"Это новый подход, и я думаю, он возмутит многих. Но, если честно, старый подход тоже многих возмущал, поэтому давайте попробуем что-то новое", - заявил Цукерберг.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.