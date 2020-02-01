Цукерберг хочет полностью изменить Facebook

Марк Цукерберг заявил, что раньше компания Facebook пыталась угодить и понравится всем, поступаясь своими принципами. Глава компании на встрече в Солт-Лейк-Сити, штата Юта, сообщил, что планирует полностью пересмотреть политику социальной сети.